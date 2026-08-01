В Антарктиде зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха

Антарктический мороз: абсолютный рекордНедовольны погодой? Возможно, это слабое утешение, но, на ваше счастье, вы не в Восточной Антарктиде, где воздух бывает настолько холоден, что попытка его вдохнуть будет не самым приятным опытом в вашей жизни.