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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Трусова: «Сегодня последний день, когда Мише 11 месяцев. Год, как я мама. Я в шоке»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, что ее сыну исполняется год.  В августе 2025 года у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

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