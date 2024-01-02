Сбежавший режиссер Александр Молочников обещал построить новый “Дом культуры” за пределами России

Александр Молочников. Фото: afisha.ruСбежавший из России режиссер и бывший муж Екатерины Варнавы Александр Молочников собрался построить новый “Дом культуры” вне России.
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