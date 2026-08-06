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Компания «Wildberries» нашла новый способ поддержки предпринимателей

Компания «Wildberries» анонсировала новый способ поддержки предпринимателей, работающих по модели FBS.

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