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В США признали, что повлиять на решения Москвы по Украине невозможно

В США признали, что повлиять на решения Москвы по Украине невозможно

Обозреватель американского журнала Foreign Affairs Барри Эйхенгрин заявил в своей статье, что Соединенные Штаты, со всей своей экономической мощью, не могут повлиять на решение российского правительства по спецоперации на территории Украины.

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