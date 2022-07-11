В США признали, что повлиять на решения Москвы по Украине невозможно

Обозреватель американского журнала Foreign Affairs Барри Эйхенгрин заявил в своей статье, что Соединенные Штаты, со всей своей экономической мощью, не могут повлиять на решение российского правительства по спецоперации на территории Украины.
Обозреватель американского журнала Foreign Affairs Барри Эйхенгрин заявил в своей статье, что Соединенные Штаты, со всей своей экономической мощью, не могут повлиять на решение российского правительства по спецоперации на территории Украины.
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