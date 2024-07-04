В Госдуме предложили разрешить водить людям с ампутированными руками

В рамках инициативы "На равных" представители партии "Новые люди" предложили улучшить процесс получения водительских прав для участников СВО, в том числе предложив разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками.
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