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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Леонтьева и Горелкин – очень хорошая пара. Занимались их новой программой, улучшали, смотрели каждый элемент»

«Мне очень понравились ребята, я вообще люблю, как Ира Жук с Сашей Свининым работают. У них очень хорошие пары, а одна просто очень хорошая — это Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

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