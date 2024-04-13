Русская армия взяла под полный контроль населенный пункт Первомайское

Освобожденное в ДНР село расположено юго-западнее Авдеевки.Русская армия полностью взяла под свой контроль поселок Первомайское, находящееся на юго-западном направлении от Авдеевки между Водяным и Нетайлово.
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