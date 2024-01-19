В компании «Қарағанды Су» новый руководитель

Генеральным директором ТОО «Қарағанды Су» стал Ербол Толеуов, до настоящего назначения занимавший должность руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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