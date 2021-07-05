Неспешный разговор

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Россия как гибла, так и гибнет, погнали

Россия как гибла, так и гибнет, погнали

Так бывает, дорогие друзья. Казалось, мы с вами всё делаем правильно, но Россия как гибла, так и гибнет.

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Александр
Ждём "всёпропальщиков".
Владимир Афроськин
Но , кому все это принадлежит ?
Людмила Фирстова (Таран)
А вы в каком государстве живете? Нужная вам информация есть в интернете, ищите и изучайте!Тут самое главное не кому принадлежит, а что , сколько и какого качества производиться. И ещё ,а вам завидно, что не ваш?
Гаражный кооператив ЛАДА
А мы всё ждём - с обещанных рабочих мест и только. До 20 миллионов ну оо-о-очень далеко.
Людмила Фирстова (Таран)
Не сразу Москва строилась...Быстро и сразу только у ....
Юрий павлов
и что. Конкретно для меня, если мы живем при капитализме. Было бы сказано, что это позволит снизить стоимость электроэнергии для населения на 25%, или уменьшит стоимость ЖКХ на 30%, тогда мне было бы интересно. А так это все пойдет в карман олигархов.
Людмила Фирстова (Таран)
Головой думайте, а обороноспособность нам не нужна , лишь бы свой карман был полнее?
Виктор Неизвестно
От этих великих свершений народ жить лучше не стал. А деньги пошли кучке алигархов
Вера смелых
"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" Так какой народ-то "жить лучше не стал"? Тот, который работал спустя рукава, учился абы как, и жил абы как, запивая свои хотелки с завидками пивом и не только? Вы , видно, среди таких живете.
Людмила Фирстова (Таран)
Это всёпропальщик...они всегда всем недовольны, всё плохо и не так...
Светлана Снегина
Орда как всегда! прекрасно.

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