Россия как гибла, так и гибнет, погнали

Неспешный разговорРоссия как гибла, так и гибнет, погналиТак бывает, дорогие друзья. Казалось, мы с вами всё делаем правильно, но Россия как гибла, так и гибнет.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрЖдём "всёпропальщиков".Владимир АфроськинНо , кому все это принадлежит ?Людмила Фирстова (Таран)А вы в каком государстве живете? Нужная вам информация есть в интернете, ищите и изучайте!Тут самое главное не кому принадлежит, а что , сколько и какого качества производиться. И ещё ,а вам завидно, что не ваш?Гаражный кооператив ЛАДАА мы всё ждём - с обещанных рабочих мест и только. До 20 миллионов ну оо-о-очень далеко.Людмила Фирстова (Таран)Не сразу Москва строилась...Быстро и сразу только у ....Юрий павлови что. Конкретно для меня, если мы живем при капитализме. Было бы сказано, что это позволит снизить стоимость электроэнергии для населения на 25%, или уменьшит стоимость ЖКХ на 30%, тогда мне было бы интересно. А так это все пойдет в карман олигархов.Людмила Фирстова (Таран)Головой думайте, а обороноспособность нам не нужна , лишь бы свой карман был полнее?Виктор НеизвестноОт этих великих свершений народ жить лучше не стал. А деньги пошли кучке алигарховВера смелых"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" Так какой народ-то "жить лучше не стал"? Тот, который работал спустя рукава, учился абы как, и жил абы как, запивая свои хотелки с завидками пивом и не только? Вы , видно, среди таких живете.Людмила Фирстова (Таран)Это всёпропальщик...они всегда всем недовольны, всё плохо и не так...Светлана СнегинаОрда как всегда! прекрасно.Комментировать
Свежие комментарии