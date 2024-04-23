В Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе

В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе. По предварительным данным, погибли 10 человек. Авария произошла в городе Лумут во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии.
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