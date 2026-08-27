Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту похищения и покушения на убийство ребёнка в Республике Дагестан

25 августа 2026 года в одном из домов Хивского района была похищена малолетняя девочка. На следующий день сотрудниками правоохранительных органов в лесном массиве был обнаружен автомобиль, в котором находились подозреваемый и похищенный ребёнок.
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