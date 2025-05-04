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Беднар о поражении «Колорадо» в 7-м матче: «Это тяжело. Ты вкладываешь сердце и душу в сезон, серию, оказываешься в хорошей позиции, а потом все ускользает от тебя»

«Эвеланш» проиграли серию первого раунда Кубка Стэнли «Старс» (3-4, 2:4 в седьмом матче). По ходу третьего периода техасцы уступали со счетом 0:2, а затем забросили 4 шайбы подряд.

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