Безруков допустил, что ИИ может частично заменить каскадеров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект в перспективе сможет частично заменить работу каскадеров в кинематографе, позволяя создавать сложные трюки без участия дублеров.
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