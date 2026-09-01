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ТАСС

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Безруков допустил, что ИИ может частично заменить каскадеров

Безруков допустил, что ИИ может частично заменить каскадеров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект в перспективе сможет частично заменить работу каскадеров в кинематографе, позволяя создавать сложные трюки без участия дублеров.

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