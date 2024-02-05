Писать про проблемы ушедших из России западных компаний всегда достаточно сложно. Ибо на публику они до последнего исполняют «Всё хорошо, прелестная маркиза», рыночная капитализация давно не является критерием объективности из-за обратных выкупов (компания уже давно может быть «зомби», но при этом стоимость акций продолжает расти), и только закопавшись в отчётность можно обнаружить реальную картину.
Русофобия - это больно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
"Сосите,Женераль" - можно было бы больше и не писАть - И ТАК ВСЁ ПОНЯТНО !!!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии