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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о ЦСКА без Кисляка: «Если вы зависите от одного футболиста – грош вам цена. Тем, кто выходит, надо показывать свою состоятельность»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита»  Владислав Радимов оценил игру московской команды против « Акрона » в 6-м туре РПЛ (2:2).

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