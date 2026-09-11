IJC: переработанное мяса увеличивают риск рака желудка

Регулярное употребление переработанного мяса — колбас, сосисок, бекона и ветчины — связано с повышенным риском рака желудка и пищевода, тогда как необработанное красное мясо такой связи не показало.
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