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"Крокус" - чудовищный теракт. Но почему молчат о других преступлениях таджиков?

"Крокус" - чудовищный теракт. Но почему молчат о других преступлениях таджиков?

По незажившей ране, оставленной терактом в "Крокусе", нанесли новый удар: в Москве убиты русский генерал Игорь Кириллов и его помощник.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Власти России подлизываются к руководствам среднеазиатских республик.
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3 час.
СК
Светлана Киселева
👍
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2 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пора черножопым ишакам таджикам узбекам напомнить 90е годы убивать и пиздить за косой взгляд что бы боялись по нашим улицам ходить. Убей чуирку очисти Россию. А еще пора заняться нашей дур думой которая принимает законы против русских и в защиту ишаков черножопых.
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1 час.

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