"Крокус" - чудовищный теракт. Но почему молчат о других преступлениях таджиков?

АЛЕКСАНДР Крымский

Пора черножопым ишакам таджикам узбекам напомнить 90е годы убивать и пиздить за косой взгляд что бы боялись по нашим улицам ходить. Убей чуирку очисти Россию. А еще пора заняться нашей дур думой которая принимает законы против русских и в защиту ишаков черножопых.