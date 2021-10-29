Telegram-канал NEXTA признали экстремистским в Белоруссии

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности», — сообщили в МВД.
«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности», — сообщили в МВД.
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