Расписание электричек через Петровско-Разумовскую изменилось до 2 октября

Если вы регулярно пользуетесь станцией Петровско-Разумовская, будьте внимательны: график движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и МЦД-3 временно пересмотрен.
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