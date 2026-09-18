«Лемана ПРО» ответила на передачу во временное управление

Пока не располагает официальными данными по поводу передачи во временное управление руководство «Лемана ПРО», об этом 18 сентября сообщает РБК со ссылкой на представителей компании.
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