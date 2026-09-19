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The Eurasia Daily news agency

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Well, it's too much already: The whole of Europe is outraged by the weaning of "Auchan" — How dare the Russians?!!

Well, it's too much already: The whole of Europe is outraged by the weaning of "Auchan" — How dare the Russians?!!

A circus was staged in Europe because of Putin's decision to transfer "Auchan" to a Russian company. The Ukrainian opposition blogger Anatoly Shariy writes about this in his telegram channel.

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