Переломный момент близко: в США рассказали, что определит исход выборов. Права на ошибку нет

© AP Photo / Carlos OsorioВчера 206 прочитали Победитель дебатов, назначенных на десятое сентября, с высокой долей вероятности одержит верх и на ноябрьских выборах президента США, пишет колумнист CNN Стивен Коллинсон.
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