Хинштейн поспорил с попросившим о помощи жителем Суджи

Хинштейн поспорил с жителем Суджи насчет суммы компенсаций за имущество Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поспорил с жителем Суджи, который пожаловался на недостаток помощи после вторжения украинских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии