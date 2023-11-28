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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл: «Никогда не видел такую плотную борьбу во всем пелотоне, как в 2023-м. Аутсайдеров не было»

Эксперт и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл отдал должное доминированию «Ред Булл» и Макса Ферстаппена, а также отметил, что битвы в остальном пелотоне весь сезон были непредсказуемыми.

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