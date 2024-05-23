Под Волгоградом вспомнили полного кавалера «Георгия» и Героя Советского Союза

Расскажем о жизни и подвигах настоящего казака Константина Недорубова.фото: фонд социальных инициатив «Планета Экзар»--> Юбилей земляка – полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза — казака Константина Недорубова отметили в его родном хуторе Рубежный под Волгоградом красивым казачьим фестивалем на берегу Дона.