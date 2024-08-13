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Распутина удивила недопустимым поведением — ее ждет бойкот

Распутина удивила недопустимым поведением — ее ждет бойкот

Певице хотят запретить выходить на сцену. Маша Распутина Кадр видеоРоссийский шоу-бизнес вот-вот накроет новая волна «отмены» — под ударом оказались карьеры Маши Распутиной, Виктории Бони и даже Светланы Бондарчук.

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