ФСБ России сообщает, что предотвращён «беспрецедентный теракт» в Ростове. ГУР Украины якобы планировало разрушить инфраструктуру, самолёты и уничтожить личный состав на аэродроме Ростов-Центральный.
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ФСБ России сообщает, что предотвращён «беспрецедентный теракт» в Ростове. ГУР Украины якобы планировало разрушить инфраструктуру, самолёты и уничтожить личный состав на аэродроме Ростов-Центральный.
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