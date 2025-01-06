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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал 55 очков в 35 матчах. Форвард «Тампы» котируется третьим фаворитом на победу в гонке бомбардиров НХЛ

Букмекеры оценили шансы Никиты Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ-2024/25. Форвард «Тампы» сделал ассист в матче с «Анахаймом».

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