Горелкин: в обществе нужно воспитывать взвешенное отношение к возможностям нейросетей

Количество россиян, которые доверяют технологиям искусственного интеллекта, продолжает расти, заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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