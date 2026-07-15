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ДумаТВ

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Горелкин: в обществе нужно воспитывать взвешенное отношение к возможностям нейросетей

Горелкин: в обществе нужно воспитывать взвешенное отношение к возможностям нейросетей

Количество россиян, которые доверяют технологиям искусственного интеллекта, продолжает расти, заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).

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