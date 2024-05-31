В Госдуму внесли проект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя детьми

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит семейный налоговый кэшбэк в размере 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми.
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