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Хедман – 5-й действующий защитник с 500 передачами в НХЛ

Виктор Хедман – 5-й действующий защитник с 500 передачами в НХЛ. 32-летний игрок «Тампы» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:1).

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