89 фильмов покажут на кинофестивале «Медный цветок»

В Верхней Пышме на этой неделе стартует кинофестиваль «Медный цветок». Церемония открытия пройдет завтра, 17 января, в «Кинограде», где представят мероприятия фестиваля и покажут фильм «Портрет из Делфта» режиссера Даниила Франгяна.
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