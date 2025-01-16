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89 фильмов покажут на кинофестивале «Медный цветок»

89 фильмов покажут на кинофестивале «Медный цветок»

В Верхней Пышме на этой неделе стартует кинофестиваль «Медный цветок». Церемония открытия пройдет завтра, 17 января, в «Кинограде», где представят мероприятия фестиваля и покажут фильм «Портрет из Делфта» режиссера Даниила Франгяна.

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