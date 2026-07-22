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Царьград

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Московская область увеличила проверку на гепатит С в 9,5 раза

Московская область увеличила проверку на гепатит С в 9,5 раза

В первом полугодии 2026 года в Московской области более 470 тысяч человек прошли скрининг на гепатит С.

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