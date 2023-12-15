«ЛУКОЙЛ» утащил за собой вниз российский рынок

Российский рынок открыл торги в пятницу, 15 декабря, резким снижением. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии падает на 1,49%, до 2 964,07 пункта, индекс РТС снижается на 1,35%, до 1 041,24 пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии