Писал странные сообщения: журналист Левинзон таинственно пропал в Ленобласти

Сергей Булкин/ТАСС В Ленинградской области второй день ищут 57-летнего журналиста Виктора Левинзона.
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