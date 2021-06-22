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Хорватия не помогла Украине, Англия не ушла от судьбы. Как завершился Евро-2020 в группе D

Хорватия не помогла Украине, Англия не ушла от судьбы. Как завершился Евро-2020 в группе D

В заключительном туре группы D англичане минимальной победой над чехами не только обеспечили себе выход с первого места на соперника-монстра из группы F, но и помогли выйти на второе место хорватам, которые обыграли шотландцев (3:1) на беду Украине.

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