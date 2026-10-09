Никита Шангин: «Гражданское просвещение работает для формирования картины мира»

«При формулировании целей и задач образовательной политики нужно учитывать, что образование — институт, который на данном этапе исторического развития тесно связан с профессией», — считает завкафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ – филиала Президентской академии (РАНХиГС), кандидат социологических наук, доцент Никита Шангин, оценивая, как трансформация гражданского просвещения отразилась на системе образования.