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Нижегородская правда

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Никита Шангин: «Гражданское просвещение работает для формирования картины мира»

Никита Шангин: «Гражданское просвещение работает для формирования картины мира»

«При формулировании целей и задач образовательной политики нужно учитывать, что образование — институт, который на данном этапе исторического развития тесно связан с профессией», — считает завкафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ – филиала Президентской академии (РАНХиГС), кандидат социологических наук, доцент Никита Шангин, оценивая, как трансформация гражданского просвещения отразилась на системе образования.

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