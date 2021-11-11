Власти планируют отказаться от скоростной магистрали Москва — Петербург

Вместо неё могут построить выделенный грузовой ход по требованию РЖД. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая сократила бы время в пути между двумя городами до 2,5 часов, может быть заморожено на неопределённый срок По данным источника «Коммерсанта», 27 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов дал РЖД рекомендации «дополнительно проработать» оценку проекта «с учётом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».