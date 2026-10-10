🌾 Крымские учёные планируют испытать препараты на полях Китая в следующем году Директор НИИ сельского хозяйства Крыма, президент Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий сообщил «Крым 24», что в 2027 году специалисты хотят исследовать состояние почв: в Крыму содержание гумуса составляет 2-4%, а в Китае, где побывали учёные, — всего 0,5-1,5%.