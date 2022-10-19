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Дождевой удар настигнет Владивосток в самый неудобный день - точное время

Дождевой удар настигнет Владивосток в самый неудобный день - точное время

Названа точная дата дождевого удара во Владивостоке. По данным метеорологического портала Gismeteo, дождь обрушится на город уже совсем скоро, причем в сопровождении опасного явления и в не самый удобный день октября.

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