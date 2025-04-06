В Тамбове закупают тысячу саженцев-крупномеров за 7 млн рублей

Муниципальная дирекция благоустройства и озеленения закупает саженцы деревьев на 7 миллионов рублей. Это начальная стоимость контракта, окончательную цену и поставщика определят в ходе электронного аукциона, итоги которого подведут 11 апреля.
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