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Премьера победившего в Каннах фильма "Фьорд" состоится в России 29 октября

Премьера победившего в Каннах фильма "Фьорд" состоится в России 29 октября

Кадр из фильма «Фьорд» (2026) © Aamu Filmcompany На фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике вне конкурса показали драму румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд», взявшую «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

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