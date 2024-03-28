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Фестивали плова закончились: Россия введёт визовый режим со всеми после "Крокуса"?

Фестивали плова закончились: Россия введёт визовый режим со всеми после "Крокуса"?

Фестивали плова закончились. Не исключено, что Россия введёт визовый режим со всеми странами после "Крокуса".

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Комментарии
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Natalija Osminina
Визовый режим - это замечательно и своевременно!! Только не надо забывать, что это не только визовый контроль в Шереметьево, а строительство 7.5 тысяч км. приграничной полосы с Казахстаном. И надо это делать сейчас в авральном порядке, пока с Казахстана не пошли ваххабиты, бармалеи и пр. террористы. А потом и беженцы с Казахстана, когда там разожгут гражданскую войну.
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16 час.
Алекс Сэм
Да вы что! Чтобы бизнес потерял свою дешёвую рабочую силу? Да фиг там.
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14 час.
Вадим Кузнецов
Со &quot;всеми&quot; не получится. Есть Таможенный Союз, есть ЕАЭС, в которое входят, в частности, Киргизия и Казахстан.
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11 час.

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