Фестивали плова закончились: Россия введёт визовый режим со всеми после "Крокуса"?

Natalija Osminina

Визовый режим - это замечательно и своевременно!! Только не надо забывать, что это не только визовый контроль в Шереметьево, а строительство 7.5 тысяч км. приграничной полосы с Казахстаном. И надо это делать сейчас в авральном порядке, пока с Казахстана не пошли ваххабиты, бармалеи и пр. террористы. А потом и беженцы с Казахстана, когда там разожгут гражданскую войну.