Фестивали плова закончились. Не исключено, что Россия введёт визовый режим со всеми странами после "Крокуса".
Фестивали плова закончились: Россия введёт визовый режим со всеми после "Крокуса"?
Комментарии
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Natalija Osminina
Визовый режим - это замечательно и своевременно!! Только не надо забывать, что это не только визовый контроль в Шереметьево, а строительство 7.5 тысяч км. приграничной полосы с Казахстаном. И надо это делать сейчас в авральном порядке, пока с Казахстана не пошли ваххабиты, бармалеи и пр. террористы. А потом и беженцы с Казахстана, когда там разожгут гражданскую войну.
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16 час.
Алекс Сэм
Да вы что! Чтобы бизнес потерял свою дешёвую рабочую силу? Да фиг там.
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14 час.
Вадим Кузнецов
Со "всеми" не получится. Есть Таможенный Союз, есть ЕАЭС, в которое входят, в частности, Киргизия и Казахстан.
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11 час.
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