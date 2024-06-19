Расчеты математика показывают точную дату конца СВО и победителя конфликта: такого результата не ожидал никто Евгения КомароваВедущий математик-пророк Григорий Кваша вновь привлек внимание общественности своими смелыми предсказаниями, касающимися текущих международных конфликтов и будущего глобального политического ландшафта.
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