Украина во Второй мировой войне: страна-победительница или оккупированная территория?

На днях американский президент Дональд Трамп сделал заявление, наделавшее много шума в России и на Украине: «Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней».
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