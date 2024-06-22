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Крымская газета

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  • tsan tsan
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Украина в тупике: что пишут зарубежные СМИ об итогах мирного саммита в Швейцарии

Украина в тупике: что пишут зарубежные СМИ об итогах мирного саммита в Швейцарии

Безнадёжное дело Заявление Президента РФ Владимира Путина о готовности России к переговорам, сделанное в преддверии «мирного саммита» по Украине в швейцарском Бюргенштоке, подчеркнуло если не бесполезность, то бесперспективность подобных мероприятий.

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Комментарии
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tsan tsan
Украине не в тупике, а на склоне бездонного оврага судорожно пытается уцепиться на какие-то корешки.
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