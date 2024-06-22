Украина в тупике: что пишут зарубежные СМИ об итогах мирного саммита в Швейцарии

Безнадёжное дело Заявление Президента РФ Владимира Путина о готовности России к переговорам, сделанное в преддверии «мирного саммита» по Украине в швейцарском Бюргенштоке, подчеркнуло если не бесполезность, то бесперспективность подобных мероприятий.