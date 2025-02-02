Лидер «Альтернативы для Германии» надеется, что США и РФ завершат конфликт на Украине

БЕРЛИН, 2 февраля, ФедералПресс. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выразила надежду на то, что Соединенные Штаты и Россия смогут как можно скорее положить конец конфликту на Украине.