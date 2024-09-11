Как и чем обрабатывать швы после операции

Йод, спирт и перекись водорода можно отложить в сторону. Зачем обрабатывать швы после операции После операции шов закрывают стерильной повязкой.
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