Эррол Спенс: «Если у тебя с рождения есть член, то тебе следует биться с другим человеком, у которого тоже есть член»

«Если ты родился мужчиной, то не можешь позволять себе драться с женщинами. Если у тебя с рождения есть член, то тебе следует биться с другим человеком, у которого тоже есть член», – написал в соцсетях экс-абсолютный чемпион мира по боксу Эррол Спенс.